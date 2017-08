Découvrez la star de Nollywood qui éblouit toujours ses fans par sa beauté (photos)

Rédigé par leral.net le Jeudi 3 Août 2017 à 22:13 | | 0 commentaire(s)|

L’actrice Omotola Jalade Ekeinde est une femme qui parvient toujours à attirer l’attention. Si ses fans ne discutent pas de son talent d’actrice, ils parlent de sa famille qui reste sa priorité. La « reine de Nollywood » a récemment été repérée lors d’une séance photos et dire qu’elle est magnifique, est un euphémisme.



Omotola Jalade Ekeinde is glamorous in these new photos