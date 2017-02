Decouvrez le Top 10 des filles de chefs d’État africains les plus connues…

Filles de présidents, elles sont aussi belles qu’intelligentes. Diplômées et entreprenantes dans différents milieux professionnels, elles comptent conquérir l’Afrique par leur savoir faire social et économique. A l’instar de leurs pères, elles se distinguent dans leurs pays respectifs grâce aux projets humanitaires ou entrepreneuriaux qu’elles dirigent. Voici le Top 10 des filles de chefs d’Etat africains les plus connues.



1- Isabel Dos Santos (Angola)

Isabel dos Santos a 44 ans. C’est une investisseuse angolaise. Selon le magazine Forbes, sa fortune, en 2017 s’élève à 3.2 milliards de US Dollars et c’est la première femme africaine milliardaire en dollars, aussi la plus riche et la plus puissante de l’Afrique.











2- Malika Bongo Ondimba (Gabon)

C’est la fille aînée du président gabonais. Elle dirige une association qui vient en aide aux familles et plus particulièrement aux mères en difficulté. Pour dynamiser le concours Mis Gabon, elle décide de prendre en mais l’organisation de ce concours de beauté en mettant l’accent sur la promotion des femmes entreprenantes et ambitieuses.











3- Sikhanyiso Dlamini ( Swaziland)

C’est une princesse. Elle est la fille aînée du roi du Swaziland, Mswati III. Après des études de secondaires au Royaume Uni, elle est diplômée d’un master en communication numérique en 2012, à l’université de Sydney. Elle occupe une place importante au conseil d’administration de MTN, l’opérateur de téléphonie mobile du Swaziland. De plus, elle siège au conseil royal du Swaziland. A 30 ans, Elle a déjà produit deux albums de rap sous le nom de Pashu.















4- Ange Kagame

Âgée de 24 ans, sa beauté a fait le buzz sur les réseaux sociaux quand elle a posé aux côtés d’Obama et de son père sur une photo à la maison blanche. Elle milite en faveur dans des causes qui incluent l’ autonomisation des femmes, l’ éducation et l’ éradication de la pauvreté, ainsi que des campagnes de vaccination de masse.











5- Ngina Kenyatta (Kenya)

C’est la fille d’Uhuru Kenyatta, actuel président du Kenya. elle est l’héritière d’une puissante famille. Elle active dans le domaine social de son pays.











6- Bona Mugabe (Zimbabwe)

Elle est née en 1988 et elle est le deuxième enfant Président Robert Mugabe et Grace Mugabe. Après des études primaires et secondaires au Zimbabwe, elle a fait ses études universitaires de premier cycle en comptabilité et en finance à l’ Université de Hong Kong. De plus, elle a poursuivi ses études de troisième cycle dans le secteur bancaire et de la finance à Singapour. Elle travaille actuellement à Alpha & Omega Dairy à Mazowe, Zimbabwe. En 2014 , elle a épousé Simba Chikore, un pilote. le couple a un fils, né en mai 2016.











7- Thuthukile Zuma (Afrique du Sud )

A 27 ans, elle est le chef du personnel du Département des postes et des télécommunications et des services postaux. c’est la fille President Jacob Zuma. Sa nomination à son poste a été critiquée à cause de son jeune âge.















8- Anastacia Brenda Biya (Cameroun)

C’est la fille du président du Cameroun, Paul Biya. Elle est connue pour avoir fait le buzz à cause de plusieurs vidéos qu’elle a posté sur les réseaux sociaux.









9- Fatouma-Awo Guelleh (Djibouti)

C’est la fille d’Ismael Omar Guelleh, le Président du Djibouti. Elle s’est enfuie pour épouser l’homme qu’elle aime, Tommy Tayoro. Elle aurait organisé un mariage en secret avec l’aide de ses frères. Aujourd’hui, elle s’est finalement réconcilié avec son père.











10 – Faith Jonathan

C’est la fille de l’Ex Président de la République fédérale du Nigeria. Faith a eu l’un des mariages les plus prestigieux. Elle a offert des iphones à ses invités.





afrikmag