Découvrez le grand geste des supporteurs de Newcastle pour rendre hommage à Cheick Tioté

Décédé lundi dernier d’une crise cardiaque, les supporteurs de Newcastle ont décidé de rendre hommage à Cheick Tioté.

Toute la communauté du football et les supporteurs de Newcastle, le club dans lequel Cheick Tioté a passé sept saisons, ont fortement été touchés par le décès brutal du joueur. Plus d’un millier de supporteurs du club anglais ont ainsi décidé de signer une pétition pour que le numéro 24 de l’ancien joueur des Magpies ne soit plus attribué à un autre joueur à l’avenir. C’est pour eux, une manière forte de rendre hommage à l’international ivoirien.





La pétition a été lancée, mardi 6 avril, sur le site change.org. Elle a récolté jusqu’ aujourd’hui mercredi 7 avril, plus de 1 400 signatures. « En hommage pour sa vie, le numéro inscrit sur son maillot doit être retiré », plaide la pétition, qui déplore le décès d’une « légende de Newcastle partie trop tôt. »



« Faites signer vos amis et votre famille. Partagez la pétition sur les réseaux sociaux. Montrons à Tioté combien nous l’aimons », a conclu l’auteur de la pétition.

Cheick Tioté était âgé de 30 ans. Avec 52 sélections à son actif en équipe nationale, le milieu de terrain international ivoirien est décédé, lundi 5 mai, au cours d’un entraînement de son équipe, le Beijing Enterprises en 2e division chinoise. Il avait été transféré en février dernier en Chine où il évoluait. En 2015, il a été vainqueur de la coupe d’Afrique en 2015 avec la Côte d’Ivoire.



A son tour, Rafael Benitez, l’entraîneur de Newcastle avait rendu hommage à son ancien joueur, ce lundi sur le site du club. Il avait rappelé la pauvreté extrême dans laquelle avait grandi Tioté Cheick et comment il avait possédé sa première paire de chaussures à l’âge de 15 ans.



