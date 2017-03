Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Découvrez le mari de Mamy Diop de la TFM, regardez Rédigé par leral.net le Mardi 14 Mars 2017 à 13:32 | | 0 commentaire(s)|

Depuis l’annonce de l’union scellée entre l’animatrice vedette de Wareef de la TFM et d’un sénégalais établi à Paris(France), beaucoup de citoyens piaffaient d’impatience pour connaître l’heureux élu de Mamy Diop. Eh bien, votre site Senxibar a réussi à dénicher celui qui a fait vibrer le coeur de la coqueluche de Wareef.

C’est en plein coeur du 18 ème arrondissement de Paris que I.Diop a été rencontré dans une boutique de vente de bazin riche de marque Super Diva. Un homme effacé, discret, vêtu d’un costume de couleur grise assortie d’une chemise blanche occupait les lieux. Ce fut ainsi une belle occasion de sauter sur cet opportunité pour sortir de l’ombre le prince charmant de Mamy linguère Diop. Après quelques minutes d’échange, M.Diop a finalement accepté de nous accorder une petite interview sur sa vie professionnelle, politique et son couple. Informaticien de profession et homme-politique connu au Sénégal,votre site préféré promet de vous livrer l’intégralité de son interview dans les prochains jours.



Senxibar





