Découvrez le photographe indonésien qui est devenu célèbre pour sa ressemblance avec Barack Obama (photos)

Lham Anas est un photographe indonésien de 43 ans qui ressemble énormément à l’ancien président américain, Barack Obama.



Sa ressemblance frappante à Obama, a fait de lui une star du petit écran dans son pays. Il est apparu dans une émission télé indonésienne, pour une publicité en tant que Barack Obama et a reçu d’autres offres publicitaires des entreprises juste pour son look et sa ressemblance.







Barack Obama a fréquenté l’école à Jakarta à la fin des années 1960, quand ses camarades de classe le connaissaient en tant que Barry, alors que M. Anas est né et a grandi à Bandung, à l’ouest de Java. Anas a déclaré à l’agence de presse Reuters : « J’étais à l’aéroport en Malaisie en transit un jour et un homme m’a approché et m’a demandé : Êtes-vous Obama? J’ai été très surpris quand il m’a demandé de prendre une photo avec lui et m’a acheté un repas ».







« Je vais profiter de toutes les opportunités qui se présentent à moi, aussi longtemps qu’elles ne violent pas les codes éthiques et mes valeurs personnelles », a-t-il ajouté.



Partout où il va, son apparence attire l’attention des gens et beaucoup d’entre eux luttent pour prendre des « selfies » avec lui.



Il a même avoué que cela lui a permis de se valoriser et d’être courageux.







« Je vois ma ressemblance avec Obama comme une bénédiction. J’avais l’habitude de regarder le miroir et j’avais une perception négative de moi-même ».



