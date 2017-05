Découvrez le prix du costume d'Emmanuel Macron pour la passation de pouvoir

L'équipe de communication d'Emmanuel Macron a dévoié le prix du costume que le successeur de François Hollande portera pour la cérémonie de passation de pouvoir à l'Elysée.



Emmanuel Macron débarque à l'Elysée et chamboule les codes. Le nouveau président de la République sera ce dimanche 14 mai au palais présidentiel à Paris pour être officiellement investi. Pour son premier mandat, il semble que le leader du mouvement En Marche ! souhaite jouer la carte de la transparence sur tous les niveaux... jusqu'à sa tenue pour la cérémonie.



En effet, les journalistes de LCI ont indiqué ce matin qu'Emmanuel Macron portera un costume Blue Dark acheté chez Jonas & Cie, boutique de prêt-à-porter située rue d'Aboukir dans le IIe arrondissement de Paris. Son coût ? Environ 450 euros. Sa femme Brigitte Macron, elle, portera une robe prêtée et dessinée pour l'occasion par le designer Nicolas Ghesquière de la maison Vuitton.



La fin de l'ère François Hollande



La cérémonie de passation de pouvoir aura lieu dans la matinée de dimanche. François Hollande accueillera son ancien Ministre de l'Economie dans son bureau pendant 45 minutes environ et donnera quelques consignes à son successeur. Emmanuel Macron recevra ensuite les insignes de grand-croix de la Légion d'honneur, puis écoutera le Président du Conseil donner les résultats de l'élection. C'est à ce moment-là que son mandat débutera officiellement.



source: Closer