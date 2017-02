Découvrez le top 5 des meilleurs buteurs de l’histoire de la CAN

Alors que nous vivons la dernière étape de la Coupe d’Afrique des nations pour l’édition 2017, nous revenons sur ceux qui restent encore dans l’histoire, comme les meilleurs buteurs de la compétition. Qu’ils soient encore en activité ou non, ils demeurent des références en la matière, dans le football de haut niveau en Afrique. Nous avons choisi de vous présenter une poignée de ces grands attaquants, qui ont brillé au fil des différentes éditions de la CAN.



Samuel Eto’o (Cameroun) 18 buts

Il est assurément le footballeur africain le plus connu et le plus performant de ces deux dernières décennies. En club comme en équipe nationale, il a brillé et laissé son empreinte. Il participe à sa première CAN en 2000 alors qu’il n’a que 19 ans. Il va marquer, en l’espace de 6 compétitions, 18 buts. Soit un ratio de 3 buts par compétition. Il a devancé le célèbre Pokou.



Laurent Pokou (Côte d’Ivoire) 14 buts

Si la Côte d’Ivoire peut se vanter d’un attaquant ayant marqué son équipe nationale, c’est bien Laurent Pokou. Il a pris part à la compétition de 1968 et celle de 1970. Il était à chaque fois meilleur buteur. Cet ancien international ivoirien est décédé en novembre 2016.



Yekini (Nigéria) 13 buts

Rashid Yekini est l’un des symboles du football nigérian qui aura brillé tout au long de sa carrière avec son équipe nationale. Plus particulièrement lors de l’édition de 1994.



Hasan El-Shazly (Egypte) 12 buts

Il a évolué localement au championnat égyptien, en marquant 187 buts, et il a également assuré en sélection.



Mboma (Cameroun) 11 buts

Aujourd’hui consultant à Canal+, Patrick Mboma, que les Camerounais appelaient affectueusement « Magic » est l’une des figures-phare des "Lions Indomptables". Il prend en 2004 sa retraite, en toute grandeur, étant encore au top de ses prestations.



