Découvrez les footballeurs africains les plus riches en 2017

Les footballeurs sont généralement bien posés financièrement . Ils sont des célébrités de premier plan en ce qui concerne leur mode de vie luxueux et somptueux. Ces légendes de football font pâlir d’envie tous les jeunes du continent

Voici les footballeurs africains les plus riches en 2017:

1. Samuel Eto’o



L’attaquant camerounais joue pour le club turc d’Antalyaspor. Agé aujourd’hui de 35 ans, il est le joueur africain le plus riche, et le plus décoré de tous les temps.

Samuel a marqué plus de 100 buts en cinq saisons avec le FC Barcelone, et est également le détenteur du record en nombre d’apparition d’un joueur africain en Liga.

L’ancien capitaine des Lions indomptables fut le joueur le mieux payé au monde lors de son transfert à Anzhi Makhachkala, où il gagnait 20 millions d’euros (25 millions de dollars) par année après impôts.

Eto’o est maintenant l’un des footballeurs les plus riches au monde. Il est le footballeur le plus riche en Afrique avec une valeur nette de 95 millions de dollars.

2- Didier Drogba



Il est le meilleur buteur, et ancien capitaine de l’équipe nationale de football de la Côte d’Ivoire.

Drogba est surtout connu pour sa carrière à Chelsea, pendant laquelle il a marqué plus de buts que n’importe quel autre joueur étranger. Il est actuellement le quatrième meilleur buteur du club de tous les temps. « The Drug » a également été nommé footballeur africain de l’année deux fois. Il a remporté le prix en 2006 et 2009. L’énorme fortune de Didier est impressionnante, en considérant qu’il n’a pas gagné un gros lot avant son transfert à chelsea, mais après avoir eu différents contrats lucratifs.

L’attaquant joue maintenant pour un club de D2 aux Etats-Unis et sa fortune a une valeur nette de 90 millions de dollars.

3- Yaya Touré



Touré est un footballeur professionnel ivoirien qui joue comme milieu de terrain central pour le club de Premier League Manchester City. Il est l’ancien capitaine de l’équipe nationale de Côte d’Ivoire. Sa valeur nette est de près de 70 millions de dollars.

Le joueur de 34 ans est l’un des meilleurs joueurs du monde. Il a également été élu footballeur africain de l’année 4 fois consécutives. Le milieu de terrain expérimenté a aidé la Côte d’Ivoire tout en les qualifiant à la victoire en 2015; Et il a également aidé City à gagner son premier titre de ligue après 44 ans.

4 Emmanuel Adébayor



Le meilleur buteur du Togo a eu des contrats bien payés dans différents clubs où il a joué en Premier League anglaise. Tandis qu’à la ville de Manchester, l’attaquant gagnait un montant de 268 000 dollars.

Adebayor a aidé le Togo à se qualifier pour la Coupe d’Afrique des Nations 2006, marquant 11 buts dans les éliminatoires, plus que tout autre joueur dans les éliminatoires africains. Le Togolais qui est attaquant pour le club turc d’ İstanbul Büyükşehir, a mis en place des projets au Togo et à travers le continent.

Sa valeur nette est de 35 millions de dollars.

5- Michael Essien



Le milieu de terrain ghanéen a été le footballeur africain le plus cher de l’histoire lorsqu’il a été transféré à Chelsea en 2005.

Le Ghanéen a connu un grand succès à Chelsea en remportant la Premier League et la Ligue des Champions entre autres, et aurait gagné 5 millions de dollars par année. Le joueur de 34 ans joue maintenant pour le club indonésien de Persib Bandung, et a une valeur nette de 25 millions de dollars.



