Découvrez les nouveaux venus dans le Gouvernement

Le nouveau Gouvernement sénégalais, dont la composition a été rendue publique jeudi soir, est fort de 39 membres dont 8 femmes contre 6 dans la précédente équipe.



Si de nombreux départs sont constatés, force est de noter que certaines hommes et femmes ont signé leur entrée.



Abdoulaye Diop (Emploi et Insertion professionnelle), Ndèye Ramatoulaye Guèye Diop (Bonne gouvernance et de la Protection de l’enfance), Ismaïla Madior Fall (Justice) et Abdoulatif Coulibaly (Culture) font partie des sept nouveaux ministres.