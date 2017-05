Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Découvrez pourquoi Kim Kardashian se rendra au MET Gala sans Kanye West Rédigé par leral.net le Mardi 2 Mai 2017 à 01:00 | | 0 commentaire(s)|

Cette année, Kim Kardashian se rendra au MET Gala à New York sans son mari Kanye West, découvrez pourquoi ! Ce lundi 1er mai au soir, la ville de New York sera envahie par toute une ribambelle de stars. C’est en effet au cœur de la grosse pomme que se déroulera une nouvelle édition du MET Gala, une grande soirée caritative organisée par la papesse de la mode, Anna Wintour, et qui a pour but d'assurer la pérennité du Metropolitan Museum of Art's Costume Institute.

Rihanna, Blake Lively, Beyoncé, Gwyneth Paltrow, Kendall Jenner… les célébrités seront sans doute une nouvelles fois très nombreuses à venir défiler sur le tapis rouge pour le plus grand bonheur des photographes. Et c’est un évènement auquel Kim Kardashian compte bien assister une fois de plus cette année, à la seule petite différence qu’elle viendra en solo. La starlette avait fait forte impression avec son mari, Kanye West, l’an passé, celui-ci ayant même opté pour des lentilles de contact de couleur bleue azur. Mais pour cette édition 2017, Monsieur préfére rester à la maison.

De l’eau dans le gaz dans le couple Kimye ? Non, « juste l’envie pour le rappeur de rester à la maison loin de la cohue médiatique » nous apprend le magazine People. « Il va rester avec leurs enfants à Los Angeles et soutient sa femme dans son envie de se rendre à ce gala » peut-on également lire. Reste à désormais savoir avec quelle autre star la tenue de Kim sera assortie cette année...



yahoo.fr





