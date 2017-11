Décrispation: Wade et Pape Diop se retrouvent

Rédigé par leral.net le Jeudi 16 Novembre 2017 à 10:59 | | 0 commentaire(s)|

Après la pluie, le beau temps. Apparemment, le pape du Sopi et le patron de la Convergence démocratique Bokk Gis Gis se sont retrouvés. On ne sait pas trop ce qui a créé le déclic, mais, selon des sources proches de l'ancien maire de Dakar (2002-2009), c'est Me Abdoulaye Wade himself, qui a demandé à Pape Diop de l'accompagner à Kaolack.



Retrouvailles de façade ou pas, en tout cas,ils étaient ensemble à Kaolack. Et pourtant, il y a seulement quelques semaines, Wade ne voulait pas voir Pape Diop. Même en photo. Mais bon, la politique a des raisons que la raison ignore.









