Décrispation du climat politique national: Cheikh Tidiane Gadio préconise une liberté provisoire pour Khalifa Sall et Bamba Fall

Rédigé par leral.net le Jeudi 30 Mars 2017 à 20:41 | | 0 commentaire(s)|



Lançant un appel à la décrispation du climat politique national après l’emprisonnement de Khalifa Sall et Bamba Fall, respectivement maires de Dakar et de la Médina, le docteur Cheikh Tidiane Gadio propose une liberté provisoire pour ces leaders afin que « la justice puisse faire son travail dans la sérénité ».



Cette proposition est sortie du Bureau Politique national provisoire du Mouvement Panafricain et Citoyen Luy Jot Jotna tenu le mercredi 29 mars 2017 lors d’une séance extraordinaire avec comme unique point de l’ordre du jour: l’évaluation de « l’Appel au dialogue national et à la Paix » lancé par son Leader, le Docteur Cheikh Tidiane GADIO, dans le sillage des appels lancés par les tous les chefs religieux du Sénégal, musulmans comme chrétiens.



Dans sa communication au Bureau Politique, le Docteur Cheikh Tidiane Gadio a lancé « un appel à la décrispation du climat politique national très tendu de nos jours surtout après l’emprisonnement de personnalités politiques dont la détention a légitimement créé une vive émotion dans le pays et dans le monde entier.



Il est urgent de faire retomber la tension et d’accorder une liberté provisoire à ces leaders pour qu’ils retournent à leurs familles, à leurs amis et à leur travail afin que la justice puisse faire son travail dans la sérénité et sans être accusée de collusion avec l’agenda politique d’un camp contre un autre ».



Cheikh Tidiane GADIO a aussi tenu à féliciter chaleureusement et à remercier vivement le Khalife de Tiénaba, pour son vibrant plaidoyer pour la Paix et la Concorde au Sénégal.



« Le Khalife de Tiénaba, Serigne Cheikh Ahmet Tidiane SECK, a en effet magnifié et amplifié l’Appel historique de Serigne Abdoul Aziz Sy Al Almine, Khalife Général de la Tidjanya, pour le dialogue et la résolution pacifique des différends politiques au Sénégal ».



Tenant compte des concertations en cours au sein de la classe politique et de la société civile pour un plus grand succès de la manifestation et de la poursuite des consultations avec les Khalifes et les Leaders de la chrétienneté, le Bureau Politique du MPCL a aussi informé l’opinion du report à une date ultérieure du « Rassemblement pour la Paix » prévu initialement le samedi 1er avril 2017 en face du stade de l’Amitié..



Enfin, Cheikh Tidiane Gadio, en dépit de l’ancrage de son Parti dans l’opposition démocratique, a préconisé de « poursuivre les consultations avec toutes les forces vives de la nation sans exclusive, pour que l’exception démocratique sénégalaise et la culture de la paix puissent préserver notre pays de tout aventurisme et de toute démesure venant des deux camps ».



Massène DIOP Leral.net

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook