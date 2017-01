Décryptage Leral- : Aliou Cissé-Moussa Sow : la difficile cohabitation

Rédigé par leral.net le Mercredi 18 Janvier 2017 à 13:03

Malgré un retour triomphant contre le Cap-Vert en octobre 2016, sanctionné par un but en plus de belles performances avec Fenerbahce, notamment contre Manchester United, Moussa Sow n’entre toujours pas dans les plans d’Aliou Cissé qui a plutôt jeté son dévolu sur Mame Birame Diouf, Moussa Konaté et Cie. Plan B ou plan Z, on ne sait pas. Décryptage d’un certain malaise dans la Tanière.



« S’il veut jouer en sélection, il n’a qu’à revenir dans l’élite du football. C’est aussi simple que ça », avait ainsi annoncé Aliou Cissé, sélectionneur du Sénégal, en mai 2016. Moussa Sow, en bon compétiteur, avait rongé son frein, baissé la tête, mais, pas la garde. Moussa Sow a tout simplement mis le turbo pour revenir dans la Tanière.





C’est pourquoi dernièrement, la pilule avait du mal à passer du côté de l’opinion, quand Aliou Cissé, pour justifier sa non sélection, faisait du « Allo docteur » en déclarant : « Moussa Sow s’est blessé à l’épaule droite depuis le match contre le Cap-Vert. Si vous constatez bien, après son but, je l’ai décalé sur le flanc parce qu’il était blessé. Il est en phase de redémarrage. Nous avons eu une discussion au téléphone et nous pensons qu’il se repose pour ce match serait idéal pour lui ».



Ce qui a été bizarre dans ce diagnostic, c’est qu’on voyait quelques jours plus tard Moussa Sow marquer d’un retourné acrobatique contre Manchester United. Bizarre, vous avez dit bizarre.



Moussa Sow-Aliou Cissé, les malentendus semblent peut-être définitifs. On attendait l’homme aux retournés acrobatiques contre la Tunisie, mais on a vu Mame Birame Diouf. Crime de lèse-majesté pour ce "lion" qui a été meilleur buteur du championnat de France et qui est un joueur de légende à Fenerbahce sur les rives du Bosphore.



Le fait que Moussa Sow ne soit pas aligné dimanche contre la Tunisie semble corroborer la thèse du grand malaise existant entre les ambitions, les choix technico-tactiques et la forme actuelle de Moussa Sow. Qui dernièrement était une bonne pente avec des buts avec son club et notamment son fameux retourné acrobatique contre Manchester United.



Coiffeur chez les "Lions", en Turquie par contre, Moussa Sow est une star connue pour ses retournés acrobatiques comme contre le grand rival Galatasaray. Ce qui lui avait valu d’être sélectionné pour le Prix Puskas de la FIFA sanctionnant le plus beau but de l’année.





Il a continué avec ses bicyclettes à la Amara Simba. Emu et fier de son Sénégalais, la direction marketing du Fenerbahce a même fait floquer le nom de Moussa Sow et son numéro de maillot dans le sens inverse.



Auteur de neuf buts en 16 matches sous le maillot du Fenerbahce depuis le début de la saison 2016/17, Moussa Sow respire la forme et l’expérience, puisqu’il est le joueur de champ sénégalais le plus âgé à la CAN-2017. Ce n’était pas le cas, il y a quelques mois, quand il a été parti à Al-Ahli, lors de la saison 2015/16, il y a enfilé les buts comme les perles (16 en 30 matches), mais avait vu la Tanière s’éloigner de lui.



Mais, en revenant à Fenerbahce, le Sénégal du football a commencé à lui sourire à nouveau en octobre 2016, après 18 mois de diète. Dès sa rentrée en jeu, Moussa Sow a marqué face au Cap-Vert (2:0) lors de la 3e tour des qualifications pour la Coupe du Monde 2018.



Mais Moussa Sow n’a jamais rien revendiqué, ni déversé sa bile sur le coach. « A titre personnel, je ne vois pas ça comme un retour en grâce. Je suis dans la même forme depuis plusieurs années. J’ai toujours donné le maximum, et j’ai l’impression d’avoir été régulier dans la performance. C’était le choix du sélectionneur: il ne me sélectionnait pas. Après, je suis revenu à Fenerbahçe, il m’a sélectionné de nouveau. Voilà. Moi, je suis toujours le même, je n’ai pas changé, que ce soit sur le terrain ou en dehors », assure-t-il serein au micro de FIFA.COM.



Joueur de champ le plus âgé du groupe sénégalais, l’expérience en bandoulière, Aliou Cissé ne semble vouloir de ses acrobaties techniques, ni de son efficacité devant le but. Contre le Zimbabwe, Aliou Cissé va-t-il faire jouer Moussa Sow ? Rien n’est garanti. Mais, le malaise est là. Moussa Sow n’est pas dans les plans immédiats d’Aliou Cissé. Pour quelles raisons ? Seul, Aliou Cissé le sait. Lui qui aura à gérer les egos de Diao Baldé et Cie, au-delà de celui de Moussa Sow, qui, en bon professionnel, n’a jusque-là pipé mot. Wait and see.



Champion de France en 2011 et vainqueur de la Coupe de France en 2011 avec Lille, Moussa Sow à 30 ans n’est plus au même niveau que quand il était Meilleur buteur de Ligue 1 en 2011 (25 buts). Mais par ailleurs, le Ballon d’Or sénégalais 2011 n’a rien à envier aux actuels pensionnaires de l’attaque sénégalaise



