Décryptage Leral : Général Serigne Modou Kara prend du galon

Même si la défense et le milieu du terrain du Sénégal ont été fébriles dans l’ensemble face à la Tunisie, sur le plan individuel, Kara Mbodj a montré qu’il était un vrai lion qui en voulait et qui a fait preuve de fighting-spirit. Et les "Lions" en auront bien besoin lors de ce tournoi africain.



Gêné, comme son compère Kalidou Koulibaly d’ailleurs, par la vivacité technique des Tunisiens, Kara Mbodj a néanmoins montré qu’il méritait de porter le maillot national. Il a mouillé le maillot. Serigne Modou Kara voulait bien faire et il a été généreux dans l’effort. Et les observateurs de l’équipe nationale savent qu’en 2002, le fighting spirit a été déterminant si on se remémore les matchs contre le Nigéria lors la CAN 2002 ou encore face à la Suède au Mondial 2002.



Pourtant, Kara Mbodj est resté pendant longtemps à l'état de promesse, dans son cocon avant de s'ouvrir tel un pétale et de gravir à la vitesse grand V les échelons, en dépit des trous noirs inhérents à la vie de tout footballeur professionnel. Mayacine Mar, de la direction technique nationale, depuis les débuts professionnels de Kara Mbodj avec Tromso Norvège et en équipe nationale petite catégorie, l’avait annoncé comme une future valeur sûre de l’équipe nationale. Et ses prédictions commencent à se réaliser. Ses qualités athlétiques (1m92) plaident pour lui en défense centrale ainsi que sa polyvalence puisqu’il peut jouer milieu et défenseur central. En clair, Kara Mbodj a des atouts de taille au ...propre comme au figuré.



En catapultant dimanche le ballon de la tête sur le deuxième but sénégalais contre la Tunise (2-0), Kara Mbodj a permis au Sénégal de se rassurer…alors que le score d’un zéro avec le but de Sadio Mané était tout sauf un gage de sécurité devant des Tunisiens bien entreprenants.



Toutefois, Kara Mbodj sait qu’il a encore des lacunes, mais, au moins, il en veut. « On est content parce que l’essentiel a été fait, mais, il faut reconnaître que c’était difficile. En face, il y avait une bonne équipe de Tunisie qui a causé beaucoup de problèmes. Nous allons récupérer et préparer le prochain avec la détermination », a –t-il lancé, humble, en fin de match dimanche.



Aujourd’hui, plus que jamais la tour de contrôle sénégalaise sera une des cartes à jouer par Aliou Cissé aussi bien en défense qu’en attaque. Depuis sa première convocation par Amara Traoré pour le déplacement au Cameroun du 4 juin 2011 (4e j. éliminatoires Can 2012), Kara Mbodj a su prendre l’ascenseur au bon moment aussi bien avec Alain Giresse qu’avec Aliou Cissé, aujourd’hui. Et dans ses habits de titulaire indiscutable, son but contre la Tunisie fait de lui un pion presque indéboulonnable, surtout sur les coups de pied arrêtés.



Recruté à l'âge de 15 ans par Diambars à la suite d'un tournoi de jeunes, Kara qui est l’homonyme de Serigne Modou Kara Noreyni a vu sa carrière s’emballer lentement, mais sûrement avec un contrat signé en 2010 avec Tromsø en Norvège où il a été maintes fois été supervisé par Arsenal. C’est d’ailleurs le 3 janvier 2013 que l’aventure belge a commencé avec un autre contrat de 3 ans en faveur du KRC Genk, puis à Anderlecht en août 2015. Aujourd’hui, Kara Mbodj est le défenseur le plus cher de l'histoire des Mauves.



Ancienne valeur sûre des Olympiques sénégalais, Kara a grandi et est fin prêt pour marcher sur les traces des Pape Malick Diop, Lamine Diatta, Souleymane Diawara et même Aliou Cissé qui évoluait en 2002 comme arrière central. Serigne Modou Kara veut simplement être le général de cette équipe nationale et il commence à prendre du galon pour sa deuxième Coupe d’Afrique des Nations.



Malgré tout, Serigne Modou Kara, même s’il est dur sur l’homme et volontariste, devra encore batailler ferme et continuer à progresser dans sa carrière qui l’annonce de plus en plus avec persistance en Premier League où plusieurs clubs comme Arsenal le suivent depuis quelques années. Mais, pour cette CAN, Kara devra surtout être plus solide derrière et avoir plus avec plus de communicationnel avec le Napolitain Kalidou Koulibaly.



Et en homme de devoir, Kara Mbodj ne va pas rechigner à la tâche, car, crinière au vent, il se veut généreux dans l’effort et dans l’agressivité, il a tout d’un vrai lion comme l’étaient les El Hadji Diouf, Aliou Cissé, Salif Diao. Et il l’a démontré dimanche à Franceville contre la Tunisie avec cette belle tête qui a mis le Sénégal à l’abri avec une première victoire à la CAN-2017 et aussi un premier succès depuis 1989 face à la Tunisie. Et Kara Mbodj est entré dans l’histoire en attendant que la belle histoire continue et s’écrive en lettres d'or en finale de cette CAN 2017 sans publier la qualification au Mondial 2018 en Russie. Wait and see.



Massène DIOP Leral.net