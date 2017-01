Décryptage Leral: Sadio Mané-Diao Baldé, les promesses d’un tiki-taka qui peut détoner

Rédigé par leral.net le Mercredi 25 Janvier 2017 à 11:26 | | 0 commentaire(s)|

Il y a eu le duo El Hadji Diouf-Henry Camara en 2002, en 2017, il y a le duo Sadio Mané-Diao Baldé. Moins glamour, le tandem Diao Baldé Keïta-Sadio Mané est toutefois l’un des plus prometteurs duos de l’histoire du football sénégalais, car, il a la chance au Gabon en 2017 de faire mieux que la génération 2002…en remportant la finale de la CAN.



Alors, assurément, les deux véloces "Lions" peuvent venger Aliou Cissé qui avait raté le penalty contre le Cameroun lors de la fameuse finale de la Can 2002, avec en filigrane, les pleurs d’Alassane Ndour et d’El Hadji Diouf.



Aujourd’hui, tous les consultants de la CAN-2017, même le pointu Habib Bèye, sans chauvinisme, ont été dithyrambiques envers Sadio Mané et Diao Baldé. Les deux feux follets sont partis pour laisser leur empreinte dans cette CAN, tellement leurs qualités footballistiques sont saillantes et leur jeunesse flamboyante.



Si Diao Baldé, plus technique, peut rivaliser avec la vitesse de percussion d’antan d’Henri Camara, Sadio Mané lui, a toute la technique dévolue à El Hadji Diouf. Aujourd’hui, beaucoup d’eau a coulé sous les ponts et l’histoire a continué à s’écrire avec d’autres joueurs. Henri Camara (Grasshoppers Zurich) et El Hadji Hadji Diouf (Lens) n’étaient pas dans de grands clubs en 2002. Contrairement à Sadio Mané et Diao Baldé qui ont débarqué à la CAN 2017 avec le maillot de légende comme Liverpool et Lazio de Rome.





Et en plus du prestige et du talent, ce duo a impacté le jeu sénégalais. Sadio Mané et Diao Baldé ont montré qu’ils avaient l’étoffe de champions. Contre la Tunisie, la complémentarité du style des deux joueurs s’est dessinée avec des combinaisons et surtout des dédoublements intéressants. Ils ont cette même qualité de percussion et de malice dans le fait d’emprisonner les défenseurs par quelques espiègleries venues d’ailleurs.



Diao Baldé accélère les particules avec un soupçon de Cristiano Ronado. Celui qui a été formé au prestigieux centre du FC Barcelone (Masia) a les épaules assez larges pour porter l’équipe nationale. L’homme aux dribbles déroutants et aux courses folles n’a jamais caché ses ambitions pour l’équipe nationale dès son arrivée dans la Tanière: «Je veux porter haut le Sénégal», avait-il alors déclaré.



Et à cette CAN gabonaise, il a la chance d’écrire une belle histoire avec l’aide précieuse de Sadio Mané qui, selon Habib Bèye, est le joueur le plus important du dispositif sénégalais.



Sadio Mané, à lui seul est véritable algorithme offensif, un don de Dieu, comme pour paraphraser Aliou Cissé. Il a le don de faire ce qu’il a à faire, même si parfois, il passe à côté, mais sa progression à Liverpool fait de lui un autre joueur à cette CAN.





Et si Diao Baldé et Sadio Mané sont de vrais "Lions", ils devront le prouver contre les "Lions indomptables" du Cameroun dans un quart de finale très attendu samedi. C’est presque sur un air de déjà vu avec la glorieuse épopée de la CAN-2002. Au Mali, les "Lions" avaient glané deux victoires d’affilée contre l’Egypte (1-0, but de Lamine Diatta), et la Zambie (1-0, but de Souleymane Camara), suivi d’un nul 0-0 contre la Tunisie en matchs de poule.



En 2017, c’est quasiment le même scénario avec deux succès sur la Tunisie (2-0) et le Zimbabwe (2-0) et un nul contre encore une équipe maghrébine, l’Algérie (2-2). Mieux que 2002, les "Lions" ont marqué 6 buts, même si l’équipe d’Aliou Cissé en 2002 n’avait pas encaissé de buts au premier tour.



Mais, si Henri Camara et El Hadji Diouf étaient les fers de lance de Bruno Metsu, Aliou Cissé a été très chanceux en ayant dans son équipe un Sadio Mané et un Diao Baldé Keïta qui symbolisent actuellement l’essence du talent africain.



Déjà, en octobre dernier, l’ancien défenseur sénégalais Cheikh Sidy Ba qui a joué la CAN-2000, avait déjà prédit lors des éliminatoires de la CAN 2017, que le duo Sadio Mané et Diao Baldé pouvait être le maillon fort des "Lions" à la CAN 2017, mais, qu’l fallait travailler encore à parfaire la "relation technique" entre Sadio Mané et Diao Keita Baldé.





En septembre dernier, Amara Traoré avait embouché la même trompette en estimant que Sadio Mané et Diao Baldé Keita étaient compatibles et appelés à devenir à terme les détonateurs du jeu de l’équipe nationale.



"Au contraire de certains observateurs, les deux joueurs ont tout pour jouer ensemble et apporter le danger dans le camp des adversaires des "Lions". Ils sont deux armes utiles", avait-il expliqué à l’APS.



Contre la Tunisie, Sadio Mané, en effaçant un ballon au milieu de terrain, avait accéléré sa course pour servir Cheikhou Kouyaté qui était fauché en pleine surface de réparation, avant de se faire justice lui-même. Mais autant comme la course de Sadio Mané était belle autant sa passe était pleine de limpidité.



Par la suite, c’est Diao Baldé qui tire le corner du deuxième but signé Kara Mbodj. Face au Zimbabwe, c’est sur une récupération de Gana Guèye, qu’Henri Saivet décale sur la gauche Diao Baldé qui déboule sur une magnifique course avant de lever la tête pour glisser le caviar à Sadio Mané qui marque son deuxième but du tournoi. Et c’est encore Diao Baldé qui a été fauché sur le coup franc transformé par Henri Saivet. Donc en deux matchs, Sadio Mané et Diao Baldé ont été impliqués dans les quatre buts marqués contre la Tunisie et le Zimbabwé, puisque contre l’Algérie, Diao Baldé est entré à la 90 e minute et Sadio Mané était sur le banc.





Cette complicité naissante reste très enthousiasmante et promet une belle complémentarité qui pourrait être la solution offensive sénégalaise à l’approche de ce quart de finale épique face au Cameroun.



En 2002, le Sénégal d’Henri Camara avait eu la chance de battre en quart de finale la RDC 2-0 avec les buts de Salif Diao et El Hadji Diouf, avant d’hériter du Nigéria en demi finale (2 – 1 ap. prol, buts de Pape Bouba Diop et Salif Diao). D’ailleurs, Salif Diao était le meilleur buteur sénégalais de la CAN 2002 avec 2 buts, mais en 2017, Sadio Mané a déjà marqué deux buts en deux matchs, en attendant le quart de finale.



Et avec son acolyte Diao Baldé, tout l’espoir du Sénégal repose sur les promesses de leur complémentarité et complicité technique, sans oublier les autres maillons de la chaîne.



Mais en 2017, le plat de résistance vient dès les quarts de finale, même si le Sénégal est considéré comme le favori. Toutefois, les confrontations Cameroun-Sénégal sont toujours épiques et passionnées. Aliou Cissé, en briefing, va certainement expliquer aux "Lions" la finale de la CAN 2002 au Stade du 26 mars (Bamako) un certain 10 février 2002 avec 0 - 0 (3 tirs aux buts à 2). Le capitaine Aliou Cissé contraint à tirer, avait raté le dernier tir sénégalais. Mais, samedi, l’ancien aboyeur des "Lions" avec ses « deux petits » aura "sa revanche".



Massène DIOP Leral.net Alors, assurément, les deux véloces "Lions" peuvent venger Aliou Cissé qui avait raté le penalty contre le Cameroun lors de la fameuse finale de la Can 2002, avec en filigrane, les pleurs d’Alassane Ndour et d’El Hadji Diouf.Aujourd’hui, tous les consultants de la CAN-2017, même le pointu Habib Bèye, sans chauvinisme, ont été dithyrambiques envers Sadio Mané et Diao Baldé. Les deux feux follets sont partis pour laisser leur empreinte dans cette CAN, tellement leurs qualités footballistiques sont saillantes et leur jeunesse flamboyante.Si Diao Baldé, plus technique, peut rivaliser avec la vitesse de percussion d’antan d’Henri Camara, Sadio Mané lui, a toute la technique dévolue à El Hadji Diouf. Aujourd’hui, beaucoup d’eau a coulé sous les ponts et l’histoire a continué à s’écrire avec d’autres joueurs. Henri Camara (Grasshoppers Zurich) et El Hadji Hadji Diouf (Lens) n’étaient pas dans de grands clubs en 2002. Contrairement à Sadio Mané et Diao Baldé qui ont débarqué à la CAN 2017 avec le maillot de légende comme Liverpool et Lazio de Rome.Et en plus du prestige et du talent, ce duo a impacté le jeu sénégalais. Sadio Mané et Diao Baldé ont montré qu’ils avaient l’étoffe de champions. Contre la Tunisie, la complémentarité du style des deux joueurs s’est dessinée avec des combinaisons et surtout des dédoublements intéressants. Ils ont cette même qualité de percussion et de malice dans le fait d’emprisonner les défenseurs par quelques espiègleries venues d’ailleurs.Diao Baldé accélère les particules avec un soupçon de Cristiano Ronado. Celui qui a été formé au prestigieux centre du FC Barcelone (Masia) a les épaules assez larges pour porter l’équipe nationale. L’homme aux dribbles déroutants et aux courses folles n’a jamais caché ses ambitions pour l’équipe nationale dès son arrivée dans la Tanière: «Je veux porter haut le Sénégal», avait-il alors déclaré.Et à cette CAN gabonaise, il a la chance d’écrire une belle histoire avec l’aide précieuse de Sadio Mané qui, selon Habib Bèye, est le joueur le plus important du dispositif sénégalais.Sadio Mané, à lui seul est véritable algorithme offensif, un don de Dieu, comme pour paraphraser Aliou Cissé. Il a le don de faire ce qu’il a à faire, même si parfois, il passe à côté, mais sa progression à Liverpool fait de lui un autre joueur à cette CAN.Et si Diao Baldé et Sadio Mané sont de vrais "Lions", ils devront le prouver contre les "Lions indomptables" du Cameroun dans un quart de finale très attendu samedi. C’est presque sur un air de déjà vu avec la glorieuse épopée de la CAN-2002. Au Mali, les "Lions" avaient glané deux victoires d’affilée contre l’Egypte (1-0, but de Lamine Diatta), et la Zambie (1-0, but de Souleymane Camara), suivi d’un nul 0-0 contre la Tunisie en matchs de poule.En 2017, c’est quasiment le même scénario avec deux succès sur la Tunisie (2-0) et le Zimbabwe (2-0) et un nul contre encore une équipe maghrébine, l’Algérie (2-2). Mieux que 2002, les "Lions" ont marqué 6 buts, même si l’équipe d’Aliou Cissé en 2002 n’avait pas encaissé de buts au premier tour.Mais, si Henri Camara et El Hadji Diouf étaient les fers de lance de Bruno Metsu, Aliou Cissé a été très chanceux en ayant dans son équipe un Sadio Mané et un Diao Baldé Keïta qui symbolisent actuellement l’essence du talent africain.Déjà, en octobre dernier, l’ancien défenseur sénégalais Cheikh Sidy Ba qui a joué la CAN-2000, avait déjà prédit lors des éliminatoires de la CAN 2017, que le duo Sadio Mané et Diao Baldé pouvait être le maillon fort des "Lions" à la CAN 2017, mais, qu’l fallait travailler encore à parfaire la "relation technique" entre Sadio Mané et Diao Keita Baldé.En septembre dernier, Amara Traoré avait embouché la même trompette en estimant que Sadio Mané et Diao Baldé Keita étaient compatibles et appelés à devenir à terme les détonateurs du jeu de l’équipe nationale."Au contraire de certains observateurs, les deux joueurs ont tout pour jouer ensemble et apporter le danger dans le camp des adversaires des "Lions". Ils sont deux armes utiles", avait-il expliqué à l’APS.Contre la Tunisie, Sadio Mané, en effaçant un ballon au milieu de terrain, avait accéléré sa course pour servir Cheikhou Kouyaté qui était fauché en pleine surface de réparation, avant de se faire justice lui-même. Mais autant comme la course de Sadio Mané était belle autant sa passe était pleine de limpidité.Par la suite, c’est Diao Baldé qui tire le corner du deuxième but signé Kara Mbodj. Face au Zimbabwe, c’est sur une récupération de Gana Guèye, qu’Henri Saivet décale sur la gauche Diao Baldé qui déboule sur une magnifique course avant de lever la tête pour glisser le caviar à Sadio Mané qui marque son deuxième but du tournoi. Et c’est encore Diao Baldé qui a été fauché sur le coup franc transformé par Henri Saivet. Donc en deux matchs, Sadio Mané et Diao Baldé ont été impliqués dans les quatre buts marqués contre la Tunisie et le Zimbabwé, puisque contre l’Algérie, Diao Baldé est entré à la 90minute et Sadio Mané était sur le banc.Cette complicité naissante reste très enthousiasmante et promet une belle complémentarité qui pourrait être la solution offensive sénégalaise à l’approche de ce quart de finale épique face au Cameroun.En 2002, le Sénégal d’Henri Camara avait eu la chance de battre en quart de finale la RDC 2-0 avec les buts de Salif Diao et El Hadji Diouf, avant d’hériter du Nigéria en demi finale (2 – 1 ap. prol, buts de Pape Bouba Diop et Salif Diao). D’ailleurs, Salif Diao était le meilleur buteur sénégalais de la CAN 2002 avec 2 buts, mais en 2017, Sadio Mané a déjà marqué deux buts en deux matchs, en attendant le quart de finale.Et avec son acolyte Diao Baldé, tout l’espoir du Sénégal repose sur les promesses de leur complémentarité et complicité technique, sans oublier les autres maillons de la chaîne.Mais en 2017, le plat de résistance vient dès les quarts de finale, même si le Sénégal est considéré comme le favori. Toutefois, les confrontations Cameroun-Sénégal sont toujours épiques et passionnées. Aliou Cissé, en briefing, va certainement expliquer aux "Lions" la finale de la CAN 2002 au Stade du 26 mars (Bamako) un certain 10 février 2002 avec 0 - 0 (3 tirs aux buts à 2). Le capitaine Aliou Cissé contraint à tirer, avait raté le dernier tir sénégalais. Mais, samedi, l’ancien aboyeur des "Lions" avec ses « deux petits » aura "sa revanche".

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook