Décryptage législatives du 30 juillet: Enjeux politiques du départ de Thierno Alassane Sall, Idy le grand bénéficiaire ?

Ces analystes se basant sur le limogeage ou démission du ministre de l’Energie et développement des énergies renouvelables, s’accordent sur le « malaise profond » qui prévaut au niveau de la majorité présidentielle. « Ce malaise risque de peser fort sur les prochaine législatives. Si le Président ne reprend pas en mains le parti, la majorité risque d’avoir des problèmes », alerte Pr Diaw.



Mais comment Thierno Alassane Sall peut-il faire mal à Macky Sall et à Benno Bokk Yakaar ? « Idrissa Seck se présente comme la tête de liste de l’opposition à Thiès après que Thierno Alassane Sall a fini de rompre les amarres avec la majorité présidentielle, cela ne serait que profitable à l’opposition et notamment, à Idrissa Seck à qui on va enlever une épine du pied », indique M. Diongue.



Pour l’heure, Thierno Alassane Sall s’emmure dans le silence et laisse le landerneau politique, gloser sur ses intentions.



Le Quotidien