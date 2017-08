Déesse Major défend Amy Collé : “Elle a dérapé, mais l’Etat doit pardonner”

“Amy Collé Dieng a dérapé en parlant ainsi à une institution, mais franchement l’Etat ne devrait pas la mettre en prison. Je crois qu’on devait lui donner un avertissement, parce qu’elle est une artiste avant tout” souligne la rappeuse, qui soutient que l’arrestation de Amy Collé pose un réel problème dans le monde de la culture.



“Il faut la laisser partir car c’est une femme de foyer. Le Sénégal est un pays de croyants et tolérant. Je pense qu’elle a le droit de dire ce qu’elle pense. Au temps des précédents présidents nous avons vu pire , mais jamais une personne n’a été arrêtée dans ce sens” poursuit l’artiste au micro de limametti.com.



Il faut arrêter de faire peur aux Sénégalais



Pour déesse qui prépare activement son album, le Sénégal est un pays démocratique. Mais ce qui se passe actuellement fait vraiment peur.



“Tout le monde a peur maintenant. Les Sénégalais ne sont plus tranquilles, même quand ils discutent entre eux. Une psychose négative est en train de s’installer dans le pays et ce n’est pas un bon signe.



Par exemple, aujourd’hui des pays comme la France ou les Etat-unis ont dépassé certaines choses. Donc, je pense qu’il faut faire la même chose en laissant les Sénégalais, surtout les artistes dire ce qu’ils ont envie de véhiculer.



Un artiste est un porteur de voix avec une forte liberté d’expression . L’emprisonner à cause de son engagement, est une faute grave” prévient Déesse Major.



Limameti.com