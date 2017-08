Défaite aux législatives, l’opposition veut renaître autour de Wade

«On ne dit pas qu’on regrette le fait que nous ne sommes pas allés ensemble aux élections. Puisque nous n’en sommes plus là, nous cheminerons ensemble pour le reste», s’est engagé Bamba Fall, maire de la Médina, tête de liste départementale (Dakar) de Mankoo Taxawu Senegaal, la coalition dirigée par Khalifa Sall.



Selon Libération, l’édile médinois s’exprimait ainsi hier, mercredi 2 août, à l'issue d’une rencontre de l’opposition autour d’Abdoulaye Wade, tête de liste nationale de la coalition Wattù Senegaal.



Une réunion qui jette les bases d’une alliance entre forces d’opposition pour adopter une démarche commune face aux résultats des législatives, que les adversaires du régime considèrent comme un hold-up électoral, et davantage si affinités.



«C’est une initiative qui est prise pour apporter une réponse précise, informe Me Amadou Sall du Pds, qui a pris part à la rencontre. Nous sommes tous des membres de coalitions, de mouvements qui ont participé à ces élections et qui parleront d’ores et déjà d’une seule et même voix pour apporter une seule et même réponse», dit-il.



Maire de Dieuppeul et candidat aux législatives pour Mankoo, Cheikh Guèye embraye : «Nous sommes convaincus que ce Sénégal devra se faire dans l’union. Nous ne pouvons pas considérer qu’une seule partie puisse organiser des élections à sa façon, pour en sortir vainqueur.



C’est la raison pour laquelle, autour du Président Wade, autour d’autres organisations politiques et de mouvements, nous décidions, au-delà de cette journée, d’élargir le cadre de concertation, d’échanges pour apporter la riposte nécessaire et permettre le respect de la volonté des Sénégalais et surtout au niveau de Dakar».



Déjà, Bamba Fall fixe un objectif à ses compagnons : l’éviction de l’actuel ministre de l’Intérieur. «Nous n’accepterons plus qu’Abdoulaye Daouda Diallo organise des élections au Sénégal. Nous n’accepterons pas la confiscation du vote», a-t-il prévenu.