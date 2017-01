Defaite de Bathily à la présidence de la Commission de l'Ua: Le Sénégal trahi par ses voisins

L'échec du Pr Abdoulaye Bathily à la présidence de la Commission de l'Union africaine est le résultat de plusieurs facteurs.



De l'avis de plusieurs observateurs, cette candidature portée depuis quelques mois par le Président Macky Sall et de son ministre des Affaires étrangères Mankeur Ndiaye était plombée par la demande de réadmission du Maroc et la "mauvaise préparation" de cette candidature. Même si le Président Macky Sall se défend d'avoir envoyé des délégations dans 44 pays pour vendre cette candidature, il se trouve aussi que ses voisins immédiats ne le portent pas dans leur cœur.

En effet, lors des trois "matches" du premier tour, le Pr Bathily a eu 10 voix, ensuite 08 et enfin, 3. Seuls la Gambie, d'Adama Barrow et le Liberia dont la Présidente dirige la CEDEAO, indique-t-on de bonnes sources, sont restés avec le Sénégal jusqu'au bout du premier tour. Pas même la Guinée Bissau qui n'a pu regarder sa première qualification à la Can que grâce à la générosité du Président Macky Sall. Il a dû non seulement y envoyer une équipe de la RTS pour un appui logistique, mieux, Sall a payé les droits de retransmission pour près de 300 millions de FCfa. N’empêche, le pays de José Mario Vaz a suivi le choix de l'Angola qui l'aurait aidé récemment à boucler ses fins du mois. Ce lâchage ajouté à celui de nos voisins malien, guinéen et mauritanien et des pays de la CEDEAO a fini par conduire à l'élimination du candidat Bathily.



(Source; L'As)