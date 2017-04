Défaite et chute du président Macky Sall vue par les saltigués : Dr Erick Gbodossou dément et précise

La défaite de la majorité au pouvoir lors des législatives du 30 Juillet prochain ainsi que la chute du président Macky Sall à l’issue de la présidentielle de 2019 vues par Saltigués de Malango, à Fatick est selon le président de PROMETRA International est un vide d’esprit.



Mieux Dr Erick Gbodossou révèle que le président « Macky Sall va remporter les élections contre vents et marées », note le Communiqué parvenu à la Rédaction de Leral.net et d’ajouter que cette certitude confirmée par les notables et respectables Saltigués Khane et Ndiadiakh. Toutefois note le document, « même si la victoire de Benno Bokk Yakaar aux législatives et la réélection du président Macky Sall ne s’avèrent pas aussi faciles comme une lettre à la poste ».



Quelques jours après la tombée des rideaux sur l’édition 2017 des « Khoyes » organisés dans le cercle restreint des Saltigués de Malango, à Fatick, le président de l’ONG PROMETRA International, Dr Erick Gbodossou a apporté un démenti et des précisions sur les révélations du Saltigué Cheikh Ndiaye.



A en croire le président de PROMETRA International « le bon Saltigué n’est pas celui qui dit tout ce qu’il voit. Mais plutôt celui qui dit tout ce qui doit être dit…de vrai, de bon et d’utile. Et ce fut le cas de la menace acridienne au début des années 2000, avec les criquets pèlerins dont l’invasion était partie pour installer la famine au Sénégal. Un fléau que les Saltigués avaient pu conjurer en dépit de l’appel international que le gouvernement de l’époque avait lancé ».



A ce titre Dr Erick Gbodossou a noté que c’est seul Cheikh Ndiaye qui s’est singularisé dans cette démarche. Ainsi, dit-il cela va « naturellement lui valoir la sanction de ses pairs. Parce que non seulement, il est novice en la matière et ne conviant pas par rapport à ses origines et ses sources qui n’ont produit aucune preuve. Malgré les remontrances des sages de Malango sur ses dérives répétées, dont la dernière en date remonte aux « Khoyes » organisées par l’ONG Ndeff Leng, le mis en cause persiste et récidive à chaque occasion ».



Selon le président de l’ONG PROMETRA International, « les facettes des visions négatives, nécessitent toujours une concertation entre Saltigués, et c’est pour chercher les voies et moyens de les exorciser ».



Landing DIEDHIOU, Leral.net



