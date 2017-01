Défection dans les rangs du LDR / Yessal : la députée Fatou Thiam quitte Fada, et lance son mouvement

De sources dignes de foi, la députée Fatou Thiam qui défendait la cause de Modou Diagne Fada dès les premières heures de leur fronde, a finalement tourné le dos à son néo secrétaire général. Pour l’heure, ni la concernée encore moins le camp de Fada n’a voulu entrer dans les détails de ce « divorce » pour le moins prématuré.



Cependant, on peut livrer l’information avec forte conviction que Fatou Thiam va bientôt lancer son mouvement dont elle préfère taire la dénomination pour le moment, et ce sera le 4 Février prochain. A signaler qu’elle a été jointe au téléphone par Dakar7 mais elle s’est gardée de confirmer ou d’infirmer son départ du parti Les Démocrates Rénovateurs / Yessal. Mais le chargé de la communication de la formation dirigée par Modou Diagne Fada semble plutôt adopter la prudence.



Babacar Ndiaye qui a été également joint par Dakar7, n’a fait que retracer le compagnonnage et les liens qui unissent les deux ex-camarades de parti, sans trop s’avancer. « Modou Diagne Fada prendra toujours la députée Fatou Thiam comme sa propre fille » s’est-il contenté de dire.





