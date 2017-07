Défection : le chef de file de Act à Kaolack quitte Abdoul Mbaye pour le camp présidentiel

Les défections se poursuivent autour de l’ancien Premier ministre Abdoul Mbaye. Après la douzaine de responsable, reçus, il y a une semaine par le Premier ministre, Boun Abdallah Donne c’est un autre gros bonnet qui quitte le bateau battant pavillon « Joyyanti ».



Mamadou Naby Moustapha Dia, connu sous le nom de Modou Xalass, investi 15ème sur la liste nationale annonce qu’il a démissionné de cette liste et du parti Act dont il est le chef de file à Kaolack. Il a ajouté dans la foulée qu’il soutiendrait la coalition Benno Bokk Yaakaar dirigée par Mouhamed Boune Abdallah Dionne, actuel Chef du Gouvernement, parce qu’il ne « s’identifiait plus aux projets du leader de ACT ». Le désormais ex compagnon d’Abdoul Mbaye a promis une victoire a 85% de la liste Benno à l’école Ibrahima Seydou Ndao et Malafi Dieng , des bureaux de vote de son fief.