Défections dans les rangs de l’Act : Une dizaine de responsables dont des investis, lâchent Abdoul Mbaye

L’Alliance pour la citoyenneté et le travail (Act) fondée, par le banquier et ancien Premier ministre traverse une crise. Et pour cause, après la sortie au vitriol de Dembo Sakho le patron, une dizaine de militants et de responsables (pas des moindre) ont fait défection.



Et parmi ce groupe de d’ex-militants, L’Observateur note des investis sur les listes pour les élections législatives de juillet prochains. C’est le cas, rappelle le journal de Maïmouna Diallo, présidente des femmes de l’Act, investie à la 12e position sur la liste nationale de la coalition « Joyyanti ».



La dame en question a été aperçue hier, en compagnie de ses camarades à la Primature. Ils étaient venus faire faire acte d’allégeance au Premier ministre Mouhammed Boun Abdelah Dione, tête de liste de la coalition Benno Bokk Yaakaar.



Dans les délégations, il y avait Mouhamed Naby Diagne, chargé de la stratégie et de la propagande, Thierno Demba Sy, directeur exécutif et chargé des élections et d’autres responsables , venus des localités de Sedhiou, Kédougou et Fatick.



Ils ont même coupé le jeûne avec le chef du gouvernement. Ces ex-camarades d’Abdoul Mbaye, ont été débauché par l’ancien ministre des télécommunications et ancien directeur de l’Artp, Abou Lô.