Défense de "Lions" : Saliou Ciss, la gauche fébrile

On l’a connu plus tranchant, plus déterminé dans ses courses et ses interventions quand il a eu l’occasion d’occuper le poste d’arrière gauche des "Lions". Saliou Ciss avait laissé entrevoir des raisons d’espérer. Ou des raisons de corser la concurrence et faire douter Pape Ndiaye Souaré, l’habituel titulaire.



Mais son match quelconque livré contre le Burkina Faso, le 5 septembre à Ouaga, est venu tout remettre en cause. Saliou Ciss a été fébrile, dépassé par la percussion des attaquants burkinabé à l’image de Bertrand Traoré. Comme sur le but de ce dernier. Par manque de concentration et de lucidité, Ciss avait redonné le ballon à l’"Etalon", à l’entrée de la surface. Bertrand ne fit pas prier, pour battre Khadim Ndiaye à la 9e minute. Une faute de concentration de la part du défenseur d’Angers, qui a souffert tout au long de ce match.



Perdant ses réflexes dans une action qui n’était pas du tout dangereuse, Saliou Ciss commet encore une faute à l’entrée de la surface de réparation de la défense sénégalaise. Alors que le joueur burkinabé était dos au but, donc pas réellement menaçant sur cette action, Ciss commettra la faute fatale aux "Lions". Ce coup-franc ouvert de la gauche de la défense, sera du pain béni pour Aliou traoré, qui exécute parfaitement la sentence pour permettre au Burkina Faso de rester en vie dans cette rencontre, arrachant un nul inespéré (2-2).



Deux fautes techniques de Saliou Ciss, la gauche a été vraiment fébrile à Ouaga. Cette fébrilité a été la résultante de son manque de compétition en club. Avant de rejoindre la sélection pour le regroupement, en prélude de la double confrontation face au Burkina, Ciss n’avait disputé aucun match avec Angers, alors que la Ligue 1 française avait déjà fini de consommer 4 journées.







Stades