Déférées au parquet, aujourd’hui: Amy Collé Dieng et Penda Ba "décrochent" le mandat de dépôt

Lundi 7 Août 2017

Selon Libération, c’est ce lundi qu’Amy Collé Dieng et Penda Ba seront déférées au parquet. Et le moins que l’on puisse dire est que leur sort est scellé. Que cela soit en instruction ou en flagrant délit, le parquet a d’ores et déjà retenu de demander leur mandat de dépôt.



Après avoir commis leurs actes, les deux dames avaient manifesté leur regret avant de présenter leurs excuses aux Sénégalais.



Une troisième personnes, un certain Amadou Sek, est également en garde vue au même titre que la chanteuse.

