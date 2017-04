Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Défilé 4 avril: Les raisons de la mine sévère de Marième Faye Sall très commentée sur Facebook Rédigé par leral.net le Mercredi 5 Avril 2017 à 04:19 | | 0 commentaire(s)| Le sourire de la Première dame est si précieuse pour les sénégalais. Tout au long du défilé, des citoyens l'ont guetté de guerre lasse. Sur les réseaux sociaux, à coté des innovations et belles prestations de nos forces de sécurité et de défense, la mine sévère de Marième Faye Sall a défrayé la chronique. La cause de cette attitude, Abdoul Aziz M'baye l'a livrée.



Le défilé du 4 avril marquant le 47e anniversaire du Sénégal à l'indépendance a réveillé la fibre patriotique des sénégalais. Toutefois, ils n'avaient pas que d'œil pour la prestation des défilants. Habitués au sourire de la première dame, ils se sont beaucoup posés de questions.



Pour une fête nationale si belle, c'est bizarre que la Première dame si souriante d'habitude leur de cette allégresse.



La raison du courroux de Marième Faye Sall a été dévoilé par son ami et collaborateur du président de la République, Abdoul Aziz M'baye, conseiller spécial chargé des TIC sur son compte Facebook. "Mara Ndiaye, fils du regretté Ousmane Masseck Ndiaye a publié sans aviser, les photos de sa soeur qui s'est occupée du maquillage de la Première Dame ce matin. A peine installée à La Tribune, on a informé Madame Sall que des photos prises dans son intimité circulent sur le net. Voilà ce qui nous a privé du SUPER SMILE", a-t-il révélé édifiant ainsi les nombreux sénégalais qui se sont inquiétés.





