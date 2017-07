Défilé du 14-juillet : la sécurité renforcée pour la venue de Donald Trump

Le défilé du 14-Juillet est un rendez-vous sous haute sécurité sur les Champs-Élysées. La préfecture de police vient de détailler les différentes mesures de protection installées à Paris. La présence de Donald Trump complique encore un peu plus la tâche des forces de l'ordre. "Donald Trump est le président le plus protégé au monde. Son déplacement à Paris ne fera pas exception", explique Anne-Claire Poignard, France 2.

Mesures de sécurité



"Ce déplacement se fera avec des dizaines d'agents des services de sécurité américains et des services secrets. Ils vont collaborer avec les services français. La préfecture évoque un dispositif conséquent. 3 500 policiers et gendarmes seront déployés pendant toute la durée du défilé sur les Champs-Élysées. C’est 200 à 300 de plus que l'an dernier. La zone sera sécurisée par des barrières et par des plots", ajoute la journaliste