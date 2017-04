Défilé du 4 avril 2017, la vice-présidente gambienne élogieuse Venue représenter le Président gamien Adama Barrow, la vice-présidente de ce pays voisin Fatuma Jallow-Tambajan, accompagnée d'un important détachement de l'armée gambienne a surtout été émerveillée par le thème défilé qui portait sur "Le rôle des forces de Défense et de Sécurité dans la protection de l'environnement".

" Je salue la pertinence du thème qui porte sur l'environnement qui est très important dans la vie de tous les jours. C'est un thème d'actualité et qui interpelle tout le monde, car l'environnement est important dans la vie des populations", a déclaré la vice-présidente gambienne.



Très reconnaissante, Mme Fatima Tambajan Jallow a rendu hommage au Président du Sénégal, Macky Sall, pour le rôle joué par le Sénégal lors des événements post-électoraux exacerbés par le revirement de Yaya Jammeh avec son refus de reconnaître sa défaite électorale.



Sur le même registre, elle a loué l'excellence des relations qui lient les deux nations soeurs mais aussi, les relations entre les deux Etats. " On se sent vraiment chez nous au Sénégal. La Gambie et le Sénégal sont de la même famille, nous remercions le peuple sénégalais. Nous prions pour que Dieu continue à nous guider, et à nous protéger contre toutes sortes de menaces", prie-t-elle.



