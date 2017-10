Déguerpissement de la corniche de Touba : Le khalife général des Mourides permet le recasement aux déguerpis

Le porte-parole du général des Mourides a fait face à la presse hier, pour délivrer un message de Serigne Cheikh Sidy Mokhtar Mbacké aux déguerpis de la corniche de la ville sainte. « Nous sommes là pour faire la part de deux ndiguel du Khalife général des Mourides. Lors de la célébration de la Tabaski, le khalife avait demandé l’élargissement des rues en faisant déguerpir les occupants qui ne rendaient pas la ville attrayante. Le deuxième ndiguel consistait en une instruction donnée aux Baye-Fall pour le nettoiement de la cité. Je dois dire que tous ces ndiguel ont était respectés de la plus belle des manières par les talibés. D’ailleurs, tout ce que le Khalife agrée ou interdit n’est que source de bienfaisance pour les fidèles mourides », insiste Serigne Bassirou Abdou Khadre.



Lequel invoque le Coran pour motiver des décisions : « il est de notoriété publique que Satan faisait partie des plus proches de Dieu, mais son refus d’exécuter les ordres venant de son Seigneur qui ont fait qu’il a été banni. Serigne Cheikh Sidy Mokhtar remercie tout le monde et se réjouit de la façon dont ses ndiguel qui n’ont pas pour seule finalité que le progrès, l’amélioration du cadre de vie des populations de Touba, ont été exécutés à la lettre ».



Par ailleurs, le porte-parole de Touba a aussi partagé les enseignements de Serigne Touba pour expliquer cette décision.



« Cheikh Ahmadou Bamba aimait beaucoup Touba. D’ailleurs, lors de son séjour à Diourbel, il tenait en haute estime les personnes qui venaient de Touba. Elles étaient des privilégiées par rapport aux autres visiteurs. D’ailleurs, les habitants de la ville de Touba doivent bien comprendre ceci : ils sont des privilégiés. Serigne Touba n’a-t-il pas sollicité dans Matlaboul Fawzeny au Tout-puissant, de faire de Touba telle qu’il l’a voulu et prié le Seigneur de le lui accorder. Cette prière a été exaucée.



Ce qui lui vaut présentement son rayonnement et son aura économique et le porte-parole du Khalife général de Touba a listé les différentes réalisations des différents guides religieux ».



À l’image du commerce qui est devenu florissant dans la ville, « les descendants du fondateur du Mouridisme l’ont toujours compris de Serigne Moustapha à Serigne Sidy Mokhtar. Serige Fallou avait recommandé à Serigne Cheikh Gaindé Fatma de tracer les rues de la ville. Il avait comme ambition de la doter d’une belle architecture. C’est ce qui avait valu à Touba d’être désignée Ville modelé pour l’organisme des Nation-Unies pour les établissements humains lors du sommet de l’Habitat tenu à Istanbul en 1996.



Serigne Abdou Lahad Mbacké en son temps, avait démoli le marché Ocass pour le reconstruire. Serigne Saliou Mbacké de même, Serigne Sidy Mokhtar Mbacké a demandé le recensement des personnes impactées et ensuite, leur recasement. Nous en avons déjà discuté avec les autorités étatiques et il est prévu à cet effet, la construction de trois marchés déjà ébauchés.



Les déguerpis des grands axes de la ville seront les premiers servis et le reste sera distribué aux demandeurs. Je veux vous dire que lors des opérations de déguerpissement et l’enlèvement de ces désencombrements, il n’y a pas eu deux poids, deux mesures, personne n’a été épargné aussi bien les descendants de Serigne Touba que les habitants venus d’ailleurs. Il a même été dit que des lieux de prière ont été démolis, mais c’est toujours dans le respect des normes de construction. Toutes les personnes ont été traitées au même pied. Je vous avoue que le maire s’est bien acquitté de la mission qui lui a été confiée », certifie Serigne Bass Abdou Khadre.







Le Quotidien