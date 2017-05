Délinquance : Plus de treize mille personnes arrêtées en 3 mois par la police pour divers délits

Jeudi 25 Mai 2017

Les fonctionnaires de la Police nationale ont interpellé en trois mois (janvier-mars 2017) 13.883 individus dont 116 étrangers pour diverses infractions, a appris l’APS, jeudi.



Dans leur rapport du 1er trimestre sur la délinquance, les services de la Sécurité publique soulignent avoir interpellé de janvier à mars 2017, 13.883 personnes parmi lesquelles 116 étrangers arrêtés pour divers délits et encaissé 94.056.000 frs CFA pour amendes forfaitaires.



La Police informe que 355 parmi ces interpellés sont fautifs d’atteintes aux personnes dont 159 pour coups et blessures volontaires, 36 pour homicides involontaires, 32 (dont 1 étranger) pour violences à ascendants, 17 pour viol, 13 pour détournement de mineur, viol suivi de grossesse, 79 pour diverses autres infractions, etc.



Pour atteintes aux biens d’autrui, 1101 personnes ont été retenues par la Police pour vols avec violences (59), vols simples (751 dont 18 étrangers), pour recel (77 dont 1 étranger), pour abus de confiance et détournement (103 dont 1 étranger), pour escroquerie (77 dont 4 étrangers) et 34 dont 2 étrangers pour diverses autres infractions, rapporte-t-on.



Les services de la Police informent que 3937 individus ont été interpellés pour atteintes à la paix publique dont notamment 1697 pour ivresse publique et manifeste, 1703 dont 4 étrangers pour diverses autres infraction, 315 pour prostitution, 88 pour délits routiers, 50 dont 1 étranger pour port d’armes prohibées, etc.



En outre, 1241 personnes ont été mises aux arrêts pour usage de chanvre indien (1016 dont 41 étrangers) et 225 dont 18 étrangers pour trafic de "l’herbe qui tue", informe le bureau des Relations publiques de la Police qui ajoute que 9653 autres personnes dont 122 étrangers ont été interpellées pour vérification d’identité.

