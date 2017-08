Demande d’annulation du scrutin législatif : Khalifa Sall et Cie introduisent une requête complémentaire

Rédigé par leral.net le Lundi 14 Août 2017 à 11:25 | | 0 commentaire(s)|

Après avoir saisi le conseil constitutionnel d’une demande d’annulation des résultats issus des élections législatives du 30 juillet 2017 dernier, le maire de Dakar Khalifa Sall et ses alliés de la coalition Manko Taxawu Senegaal (Pst) ont introduit, à nouveau, une requête complémentaire aux fins de contestation de la régularité des opérations électorales.





Dans le document dont copie est parvenue hier à l’Enquête, les conseils de la tête de liste nationale de Mst relèvent une violation de la sincérité des votes dans certains centres de Dakar et demandent l’annulation de procès-verbaux d’une dizaine de bureaux de vote.



Enquête a publié l’intégralité du document qui démontre, selon Mst, toute une kyrielle d’irrégularités qui entachent la crédibilité et la sincérité du voté des populations surtout dakaroises.



Enquête

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook