Demande de levée de l’immunité parlementaire de Khalifa Sall : ‘’MTS’’ et ‘’Liberté et Démocratie’’ veulent faire barrage

Jeudi 26 Octobre 2017

La coalition ‘Mankoo Taxawu Senegaal’’ est sur le pied de guerre. Suite à la demande de levée de l’immunité parlementaire du maire de Dakar formulée par le procureur de la République, les responsables de cette coalition dont Moussa Tine, Déthié Fall, Cheikh Bamba Dièye, Cheikh Guèye peaufinent des stratégies pour faire échouer le projet.



Les alliés du maire de Khalifa Sall vont rencontrer aujourd’hui, les membres du groupe parlementaire « Liberté et Démocratie » dirigé par Me Madické Niang pour les rallier à leur combat. D’après le journal «Vox Populi », les coalitions ont décidé se rencontrer à l’Assemblée nationale. Affaire à suivre…

