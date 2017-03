Demande de liberté provisoire, faire sauter le détournement de deniers publics: Me Aissata Tall Sall trace la ligne de défense de Khalifa Sall Me Aissata Tall Sall a rendu visite hier à Khalifa Sall à Rebeuss. L’avocate, qui était absente lors de l’inculpation du maire de Dakar, annonce que la défense entend d’abord solliciter une liberté provisoire pour son client et n’exclut pas de saisir la Cour de justice de la Cedeao.

Sur le dossier, elle a dévoilé la stratégie de la défense qui consiste à obtenir une liberté provisoire. Pour elle, son statut de maire de la capitale suffit pour la garantie de représentation. « Je crois que c’est trop de violence exercée sur cet homme-là. En terminant avec vous (la presse), je vais rencontrer le doyen des juges. D’abord, il est inadmissible qu’on prenne des mesures de rétorsion contre les sympathisants et la famille de Khalifa Sall.



Il y a que 20 personnes qui sont autorisées à le voir une fois par semaine. C’est intolérable ! Cela ressemble à de la séquestration. Nous allons nous concerter et demander au doyen des juges de le mettre en liberté provisoire. Parce que lorsque vous êtes inculpé pour détournement de deniers publics, vous avez la possibilité de consigner le montant pour lequel vous êtes poursuivi. 1,8 milliard pour ce qui concerne Khalifa Sall. Il refuse de le faire parce que pour lui cela s’apparenterait à une reconnaissance ou un aveu des faits. Mais nous avons des contestations sérieuses par rapport à ces faits-là.



Éventuellement, nous allons saisir la chambre d’accusation et même la Cour de la Cedeao pour que la détention de Khalifa Sall cesse. »



L’avocate et ses confrères entendent également « démonter » le délit de détournement de deniers publics en commençant par sa définition. « C’est de prendre de l’argent public destiné à autre chose pour son intérêt personnel. Le jour où le procureur de la République démontrera, après un réquisitoire oral et public, que Khalifa Sall s’est personnellement approprié de ces fonds-là, en ce moment on pourra parler de détournement. Or ce n’est pas le cas », argumente-t-elle.



