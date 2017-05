Demande de liberté provisoire: son appel rejeté, Khalifa Sall se pourvoit en Cassation Suite au rejet de sa demande de mise en liberté provisoire par la Chambre d’accusation de la Cour d’Appel de Dakar, les Conseils du maire de Dakar informent qu’ils vont se pourvoir «immédiatement en Cassation» et saisir du même coup, la Cour Suprême.



Rédigé par leral.net le Mardi 2 Mai 2017 à 13:57

La Chambre d’accusation de la Cour d’Appel de Dakar a rejeté la demande de mise en liberté provisoire de Khalifa Sall. Mais, loin de décourager ses avocats, ces derniers montent d’un cran et avertissent qu’ils vont se pourvoir en Cassation.



«On n’a pas encore les motifs car lorsque la chambre statue, le juge donne les raisons plus tard, donc c’est dans quelques jours qu’on aura les raisons, mais ce que nous avions plaidé c’était qu’il existait dans le dossier, des contestations sérieuses du détournement qui était reproché à M. Khalifa Sall, mais apparemment, cela n’a pas pour le moment convaincu la justice sénégalaise », a déclaré Me Seydou Diagne du pool d’avocats du maire de Dakar.



Et d’ajouter : « C’est pour cette raison que nous pensons interjeter un pourvoi en Cassation immédiatement et saisir la Cour Suprême».



Source: Pressafrik.com

