Demande sociale et bonne gouvernance, ces défis que doit relever Aïssatou Sophie Gladima Siby

Mardi 12 Septembre 2017

La ministre des Mines et de la Géologie, Aïssatou Sophie Gladima Siby, a souligné, lundi, avoir reçu des directives ‘’claires’’, en vue d’apporter une "réponse à la demande sociale et à la bonne gouvernance’’.



‘’J’attends la passation de service pour voir avec le ministre sortant. Une fois ce travail fait, on aura les directives, mais elles sont déjà claires : une réponse à la demande sociale et à la bonne gouvernance’’, a-t-elle dit peu après le premier conseil des ministres du nouveau gouvernement.



La géologue considère qu’être en terrain connu n’est forcément pas un avantage. ‘’Etre en terrain conquis, c’est cela la difficulté, car travailler avec des gens du secteur, ce n’est pas évident. Mais, avec la grâce de Dieu, nous pensons que nous allons réussir la mission que le chef de l’Etat a voulu [nous confier]’’, explique-t-elle.



Elle dit ressentir une ‘’fierté et une reconnaissance’’ après sa nomination dans le second gouvernement de Mahammed Boun Abdallah Dionne.

