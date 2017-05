Demandez-lui ce qu’il pense d’un Mouvement “Ndakaru avec Macky” et le Président Sall répond : “lolou dina ma neex” Demandez-lui ce qu’il pense d’un Mouvement “Ndakaru avec Macky” et le Président Sall répond : “lolou dina ma neex”



Présidant une rencontre politique à laquelle son Parti recevait de nouveaux cadres et réagissant à la proposition de dénommer un Mouvement par “Ndakarou avec Macky”, le Chef de l’Etat a rétorqué “lolou dinama neex” (cela me fera plaisir).



Est-ce, pour Macky Sall une manière de narguer le maire de Dakar, Khalifa Sall, et sa Coalition “Taxawu Ndakaru” qui a décidé de faire partie de la grande coalition de l’opposition “Manko Taxawu Senegaal”? Difficile de répondre par la négative.



