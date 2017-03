Démantèlement d’un redoutable gang de braqueurs par la police de Malika Les éléments de la brigade de recherches du commissariat de police de Malika ont arrêté un groupe de six malfaiteurs armés.





Six gangsters braqueurs ont été interpellés par les éléments de la police de Malika, vendredi dernier avant d’être déférés au parquet, hier matin.



Les malfaiteurs roulaient à bord de deux véhicules, l’un de marque Ford Fusion et l’autre, une Mercedes. Les policiers qui opéraient en civil les ont interpellés la nuit, vers les coups de 3 heures du matin, d’après le quotidien «LES ECHOS».



Quand les policiers ont aperçu les véhicules des brigands à l’allure suspecte, roulant dans le sens Keur Massar-Yeumbeul, ils les ont immobilisés net à hauteur de l’arrêt terminus des bus DDD de Malika et ont procédé à une fouille.



Ils ont découvert deux pistolets factices dont un à air, deux coupe-coupe, une cagoule et dix-sept bidons remplis de gas oil. Les malfaiteurs utilisaient également un faux permis de conduire.

