Démantèlement des gangs de cambrioleurs opérant à Dakar; le 6e lieutenant de Thialé, le Nigérian Alexie Make arrêté par la Sûreté urbaine Après avoir traqué et cueilli cinq lieutenants du caïd Mansour Diop alias "Thialé", les limiers de la société urbaine, ont bouclé la traque par l'arrestation avant-hier samedi, du sixième lieutenant du malfrat. Il s'agit du Nigérian Alexie Make qui est tombé à la Cité Imbécile, sis au quartier de Hann.

La traque soutenue pour le démantèlement des différents gangs tenus par le redoutable gangster Mamadou Diop alias "Thialé" a finalement connu son épilogue avant-hier samedi. C'est précisément au quartier hautement criminogène de la Cité Imbécile, niché dans une sorte de "no man's land" au coeur du quartier Hann Yarakh, que les hommes du commissaire El Hadj Dramé de la Sûreté urbaine de Dakar sont allés porter le dernier coup de massue à la "mafia" de Thialé.



Une arrestation qui porte à six, le nombre de lieutenants qui tenaient des gangs à la solde du malfrat. Lesquels gangs ont dernièrement plongé les populations de Dakar et sa banlieue dans une profonde psychose, en signant une série de cambriolages, braquages souvent ponctués par mort d'hommes et de préjudices financiers énormes.



Ainsi, après avoir mis fin à l'impunité de Thialé, cueilli la semaine dernière à Tivaouane Peulh, au terme d'un échange nourri de coups de feu, les limiers de la Sûreté urbaine se sont fait un point d'honneur d'achever le démantèlement de l'ensemble des gangs de Thialé. Les éléments de la SU avaient en ligne de mire le Nigérian Alexis Make, principal lieutenant de Thialé, qui passe pour être encore plus redoutable et qui tue de sang-froid.



Evadé de prison, il s'est ligué à Thialé et s''est affirmé comme étant le principal bras droit du chef de gang. Thialé qui faisait recours à lui pour les coups d'envergure et risqués, l'avait sollicité pour commettre dernièrement les cambriolages perpétrés à Castors.



