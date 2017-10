Démantèlement du réseau de trafic de drogue : Le coup de maître de la police de Ziguinchor

C’est un joli coup de filet des limiers du commissariat urbain de Ziguinchor, à la suite d’une opération d’infiltration rondement menée. Ils viennent de démanteler l’un des réseaux qui approvisionner la ville en chanvre indien. La bande établie à Bignona convoyait la drogue à bord de motos Jakarta. Elle était constituée d’un mécanicien, un menuisier et un chauffeur qui étaient, depuis un certain temps, dans le viseur des hommes du commissaire Mamadou Diallo.



Pour les faire tomber, les enquêteurs ont donc réussi à les infiltrer. Ils sont ainsi parvenus à repérer la tanière de l’un des trafiquants à Bignona, ville située à une trentaine de km de leur service. A la suite d’une filature, les policiers ont monté une opération et investi la maison suspecte. S. Camara a été pris sur le fait, tranquillement assis sur une chaise devant la porte de son atelier, en train de confectionner des cornets de chanvre indien.



Il a été interpellé. La fouille des lieux a permis de découvrir 5 cornets de chanvre indien, une paire de ciseau et la moto Jakarta dont il se servait pour livrer la drogue à ses clients. Les policiers ont maintenu le dispositif qui s’est avéré payant. Puisque, quelques temps plus tard, B. Coulibaly s’est pointé en possession de 2 cornets de drogue. Les deux individus ont été embarqués pour offre et cession de chanvre indien. Leur interrogatoire a permis aux enquêteurs d’apprendre que leur fournisseur se nomme S. Thiam et habite également à Bignona.



Sans tarder, les policiers lui ont rendu visite. Il a été trouvé en possession de deux paquets de chanvre indien et d’une moto Jakarta. Interrogé sur la propriété de la drogue, Thiam a avoué en être le propriétaire et révélé se fournir auprès d’un certain Alphouseyni établi dans le Fogny.



Au terme de leur période de garde à vue, le mécanicien S. Thiam âgé de 27 ans, le menuisier S. Camara de 29 ans et le chauffeur B. Goudiaby qui vient de boucler ses 26 hivernages ont été déféré au parquet de Ziguinchor.



Enquête