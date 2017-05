Démarcation, Marion Maréchal ne s'appellera bientôt plus Le Pen

Marion Maréchal-Le Pen ouvre un nouveau chapitre de sa vie. Il y a une semaine, la petite-fille de Jean-Marie Le Pen a surpris tous les sympathisants du Front National en annonçant son retrait de la vie politique pour privilégier sa vie de famille et de se lancer dans une nouvelle carrière dans le privé. Contrairement aux rumeurs, la jeune femme de 27 ans ne deviendra pas une collaboratrice de son père, Samuel Maréchal, dans ses activités en Afrique. Marion Maréchal-Le Pen ne manque pas de pistes professionnelles pour rebondir.



Pour tourner la page de ses cinq dernières années au sein de la vie politique et son mandat de députée du Vaucluse, la nièce de Marine Le Pen envisage d'abandonner le patronyme de sa mère Yann Le Pen comme le révèle Paris Match dans son nouveau numéro. Quand elle commencera ses prochaines activités à la rentrée prochaine, elle se présentera sous le nom de Marion Maréchal. Une judicieuse idée selon son père : "L'avantage de commencer jeune, c'est qu'on a du temps devant soi. On peut choisir de desserrer l'étau".



En n'apparaissant plus comme l'une des têtes d'affiche du FN dans les prochains mois, la diplômée en droit public compte bien profiter davantage de sa fille Olympe, âgée de deux ans et demi. "J'ai beaucoup manqué à ma petite fille dans ses premières années si précieuses. Elle m'a aussi terriblement manquée. Il est essentiel que je puisse lui consacrer plus de temps", a expliqué Marion Maréchal-Le Pen dans une lettre publiée dans le quotidien régional, Vaucluse-Matin.

source:closermag.fr