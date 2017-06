Démarrage ce samedi des festivités du 129e Pèlerinage Marial de Popenguine

La communauté chrétienne sénégalaise va commémorer ce samedi la 129e édition du pèlerinage marial de Popenguine placé sous le thème : « Marie, mère et éducatrice : modèle pour les familles et les communautés ».

La communauté catholique va, à cette occasion, présenter Marie, la mère du Christ, comme un modèle à suivre par les familles, pour l’obéissance à Dieu, toutes ses vertus, sa douceur, sa foi et ses qualités humaines.

Le pèlerinage marial de cette année revêt “un cachet particulier” puisqu’il sera fêté en même temps que le 25e anniversaire de la visite au Sénégal du pape Jean-Paul 2 (19-23 février 1992).



