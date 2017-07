Démarrage demain du bac à Ziguinchor: 14305 candidats, 44 jurys et 33 centres

Rédigé par leral.net le Lundi 3 Juillet 2017 à 16:07

14305 candidats au baccalauréat général vont composer dans pas moins de 44 jurys répartis dans 33 centres disséminés à travers toute la région de Ziguinchor. La révélation est d’Ismaila Diouf, inspecteur d’Académie de Ziguinchor, qui faisait face à la presse ce lundi au terme d’un comité régional de développement présidé par Mr. Djedj Diouf, chef de l’exécutif régional de Ziguinchor. Selon Ismaila Diouf, 14305 candidats sont inscrits sur les listes régionales dont 91% pour les séries littéraires, 7,8% pour les séries scientifiques et moins de 0,5% pour la série G.



Une légère domination des garçons sur les filles est notée pour cette cession du Baccalauréat. Parmi les 33 centres d’examen que compte la région, le plus gros est le Lycée Djignabo de Ziguinchor. 44 jurys ont été ouverts dans la région. Une diminution assez importante des candidats par rapport à l’année précédente est notée, cette situation est due à la suspension de tous les candidats qui avaient moins de 5 de moyenne à l’issue des épreuves du Bac de l’année dernière. ‘’Mais le nombre de candidats libres demeurent toujours important. Ils représentent 26% du total’’, a-t-il dit, soulignant que toutes les dispositions sont prises pour bien organiser l’examen. Les autorités administratives et académiques ont déjà mis en place un dispositif adéquat, pour un bon déroulement de l’examen dans la région de Ziguinchor, a assuré le gouverneur Djedj Diouf. ‘’Les dispositions sécuritaires seront prises pour la surveillance et la sécurisation des centres’’, a-t-il assuré. S’exprimant sur l’obstacle que pourrait constituer l’hivernage pour les examens du Baccalauréat et du Bfem, M. Diouf expliquera que des dispositions sont prises parce que le choix des centres d’examen se fait en tenant compte de cette éventualité. ‘’Ce qui fait que les centres retenus sont des centres non sujets à inondation, où les classes sont étanches’’, a soutenu le chef de l’exécutif régional, soulignant qu’il n' y a donc pas possibilité que la pluie puisse déranger le bon déroulement des examen. Les échanges lors de ce comité régional de développement se sont déroulés en présence de plusieurs élus locaux, des forces de défense et de sécurité, de l’Association régionale des parents d’élèves, des partenaires sociaux et de l’ensemble des acteurs de l’école. Amady Khalilou Diémé

