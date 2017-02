Démarrage des auditions dans l'affaire du saccage au PS, Bamba Fall boucle les face-à-face avec le juge d'instruction le 8 février Le doyen des juges Samba Fall a entamé hier les auditions dans l'instruction du dossier du saccage de la maison du parti socialiste. Les inculpés Amath Diouf, Abdourahmane Mbaye et Abdoulaye Wone ont ouvert le bal. Le trio a été entendu hier en début d'après-midi pendant plus de trois heures par le magistrat instructeur.

Rédigé par leral.net le Mercredi 1 Février 2017

Les inculpés ont réitéré leurs dénégations faites à l'enquête préliminaire, en clair, ils ont continué à clamer leur innocence. Les auditions se poursuivent aujourd'hui et cela jusqu'à vendredi prochain. Elles seront bouclées la semaine prochaine par l'audition de Bira Kane Ndiaye, chef de cabinet du maire de Dakar Khalifa Sall et Khalifa Sall, le maire de Dakar.



Le premier nommé sera entendu le 7 février et le second, le lendemain, le 8. Et c'est à la fin de toutes les auditions que des demandes de liberté provisoire seront déposées.

Pour rappel, ces militants socialistes sont en prison depuis depuis le 9 janvier dernier à l'exception d'Amath Diouf placé sous mandat de dépôt le 6 du même mois.



Bamba Fall et ses camarades de parti sont écroués pour des accusations de tentative d'assassinat, de violences et voies de fait, de coups et blessures volontaires, de destruction de biens appartenant à autrui et de menaces de mort. Les faits se sont déroulés à la veille du référendum du 20 mars dernier. Le PS avait convoqué son bureau politique pour entériner sa décision de voter pour le "OUI". Des partisans du "NON" s'en étaient pris à leurs camarades. A la suite de ces incidents, la direction du PS avait décidé de porter plainte.

source: enquête

