Démarrage imminent des travaux allées Ababacar Sy-Terminus Liberté 5, Jet d’Eau-Niary Tally: Vers un nouveau bras de fer entre la Ville de Dakar et le Gouvernement En voilà une information qui risque de rajouter à la tension déjà vive, entre proches du maire de Dakar et les autorités gouvernementales.

Le maire de la ville de Dakar et ses proches qui crient au complot ou à une tentative de liquidation politique, risquent de se retrouver le sang glacé avec ce qui se prépare actuellement du côté de Jet d’eau. Selon les informations de «Les Echos», l’Etat est en train de poser un autre acte dans sa volonté d’arracher la ville de Dakar des mains de son actuel patron.



L’Etat, de bonnes sources, est actuellement en train de s’affairer à démarrer des travaux d’embellissement dans la partie allant du rond-point Jet d’eau à Niary-Tally et des Allées Serigne Ababacar Sy au terminus liberté 5. Des instructions, soufflent des sources proches du ministère du Cadre de vie et du Renouveau urbain, ont même été données pour le lancement en procédure d’urgence du marché.



«Tout doit se faire pendant que Khalifa Sall est en prison», souffle une source proche du ministère. Qui ajoute : «l’Etat sait que Khalifa Sall a des projets sur ces bandes de terre, mais, puisqu’il est en prison, les gens sont en train de tout faire, pour faire démarrer ces projets avant sa sortie.



Il s’agit des des voies qui partent du rond-point Jet d’eau à Niary-Tally et des allées Serigne Babacar Sy au terminus liberté 5. Le marché sera bientôt lancé en procédure d’urgence par le Gouvernement. C’est le ministère de Diène Farba Sarr qui est chargé de s’occuper de cette affaire», ajoute notre interlocuteur qui craint qu’avec cette affaire, le camp de Khalifa Sall ne soit amené à parler de provocation de trop.



La semaine dernière déjà, «Les Echos» révélait que, dans le cadre de la bataille pour le contrôle de Dakar, le Président Macky Sall sera le 3 avril prochain à la Place de l’Obélisque, pour rendre hommage à Diène Farba Sarr pour le niveau d’exécution de ses projets en cours dans la région de Dakar.



