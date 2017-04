Demba Bâ et Moussa Sow bientôt propriétaires d’un club, en 2e division américaine

Rédigé par leral.net le Jeudi 13 Avril 2017 à 17:57 | | 0 commentaire(s)|

"Effectivement, nous sommes sur la fin du projet. Nous attendons la validation qui devrait intervenir très tôt. On a donné tout ce que la Ligue nous a demandé en 2e division américaine. Une fois que nous obtiendrons la validation, nous commencerons à monter notre club et notre équipe de football", confirme Demba Bâ qui ne veut pas encore donner le nom du club et de ses partenaires.



«Nous n’avons pas à sortir de l’argent pour mettre en place un tel projet. C’est important d’avoir des investisseurs avec qui vous avez la même philosophie parce qu’au-delà de tout, c’est la valeur humaine qui compte. Que ce soit Moussa Sow et moi qui sommes dans ce projet et les autres, on a tous les mêmes valeurs. Les financiers sont très contents de mettre la main à la poche parce qu’ils savent qu’en face, ils ont des hommes de valeur», marque-t-il dans une interview accordée à «Stades».



pressafrik

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook