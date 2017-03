Demba Ba : « Aliou Cissé m’a fait comprendre que je ne serai plus sélectionné tant que je joue en Chine» Invité de "Talent D’Afrique" sur Canal+, Demba Bâ est revenu sur son cas avant de faire une révélation de taille sur son coach Aliou Cissé.

Rédigé par leral.net le Jeudi 23 Mars 2017 à 23:12 | | 0 commentaire(s)|

L’ancien joueur de Chelsea déclare qu’il n’a pris sa retraite et qu’il est sélectionnable avant d’affirmer qu’il reviendra plus fort en équipe nationale avant la coupe du monde 2018. Sur son manque de temps de jeu en équipe nationale, Demba Ba ne veut blâmer personne avant d’ajouter que tout était de sa faute, qu’il n’était pas assez bon.



Le joueur de Besiktas a aussi fait une révélation de taille sur le plateau de Talent D’Afrique. En effet, sur une question sur Aliou Cissé, Demba Ba déclare que le coach de l’équipe de nationale l’a appelé après sa signature en Chine. L’attaquant sénégalais qui relate la discussion, déclare que Aliou Cissé lui a clairement fait savoir qu’il ne sera pas sélectionné avec le Sénégal tant qu’il jouera en Chine. Demba Bâ a rétorqué par une question «Même si je marque 29 buts en 35 matchs ? »… « Oui » lui répondit Aliou Cissé.



Thierno Malick Ndiaye

