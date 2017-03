Demba Bâ: "Je compte revenir et me qualifier avec le Sénégal à la Coupe du monde 2018" Éloigné des terrains depuis plusieurs mois, Demba Bâ est sur le retour. L'attaquant international a annoncé hier dans l'émission "Talents d'Afrique" son intention de revenir "plus fort" en sélection pour se qualifier à la prochaine Coupe du monde 2018.

Victime d'une terrible blessure qui l'a éloigné des terrains depuis plusieurs mois, Demba Bâ est sur la phase de reprise.Il devrait refouler les pelouses dans les semaines à venir. En attendant, l'attaquant sénégalais devra prendre son mal en patience. Invité hier à l'émission Talents d'Afrique sur Canal+, Demba Bâ fait le tour de l'actualité du football africain.



La question qui taraude l'esprit, Demba Bâ va-t-il revenir en sélection nationale ? "Je suis là, je suis sélectionnable, j'ai échangé avant la Can avec Aliou Cissé, je lui est parlé de ma blessure. Aliou est dans son droit, il peut sélectionner qui il veut. Il m'a dit que si je reste en Chine, je ne peux pas être sélectionné. J'ai répondu: "même si je marque 29 buts en 35 matchs ? il m'a répondu oui, à ma grande surprise". On le sait, Demba Bâ et la sélection nationale, c'est l'histoire d'un rebondissement. Étincelant en club, il a eu toujours du mal à s'imposer avec les "Lions". Demba Bâ a fait son autocritique.



" Je n'ai pas toujours été bon en sélection, le premier fautif c'est moi je n'ai pas toujours été bon en sélection. C'est quelque chose qui va changer dans les années à venir. Je compte revenir et me qualifier avec le Sénégal à la Coupe du monde 2018. Je vais remédier à ça. C'est vrai, c'est compliqué des fois en sélection. Mais je ne vais pas rejeter la faute sur quelqu'un d'autre. J'ai été souvent remplaçant et j'ai peut-être mérité ce statut", a-t-il déclaré.



La décision est donc prise pour Demba. L'appel est pour Aliou Cissé. Pour Pape Diouf, si Aliou Cissé a besoin de Demba Bâ, il fera appel à lui. "Au moment opportun, il fera appel à Demba Bâ", a déclaré l'ancien président de Marseille.



Ndèye Safiétou Nam avec La Tribune



