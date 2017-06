Demba Ba partage sa vision pour son futur club, San Diego Nasl

Demba Ba est l'une des quatre stars internationales du football qui amènent le football NASL à San Diego. Ba est joint au projet par Eden Hazard, Yohan Cabaye et Moussa Sow. Ba joint par « SoccerNation » au sujet de sa passion pour le club qui débutera en 2018, a dégagé la philosophie du club.



Demba illustre pour les auditeurs à quoi ressemblait son éducation, partage ses valeurs et comment il envisage d'infuser le nouveau club à San Diego avec une culture qui reflète réellement les fondateurs et la communauté.



"Nous allons construire l'Académie sur la route. Il faudra quelques années probablement, mais nous n'avons pas de problème avec ça. Et ce que nous voulons leur donner, c'est qu'avant qu'ils ne soient des joueurs de football, ce sont des hommes.



Ils ont besoin de croître et ils doivent avoir des valeurs ... Nous voulons leur apprendre à jouer au football, bien sûr, mais aussi à être un bon homme. C'est l'une des choses les plus importantes, du moins pour moi et pour le groupe de gars qui sont derrière moi, parce que le football a 15 ans et 20 ans. Et votre vie est beaucoup plus longue que cela", a laissé entendre Demba Ba.