Démba Diop alias Diop Sy : «Le pouvoir a tenté de me réduire à zéro» Réélu député à la faveur des dernières élections législatives, le leader de la coalition Cpje/Nay Leer, Demba Diop alias Diop Sy, a fait face à la presse, hier, pour se féliciter de sa reconduction au titre de la 13e législature. Tout de même, Diop Sy déclare qu’il ne sera d’aucun groupe pour la législature à venir.

Il n’a pas attendu la publication officielle par le Conseil constitutionnel pour s’adresser à ses compatriotes. En conférence de presse hier à la place du Souvenir africain, Demba Diop a dit toute la joie qu’il a de retourner à l’Assemblée nationale pour défendre les couleurs de son parti.



Diop Sy de dire d’ores et déjà qu’il restera toujours ce député libre de ses mouvements, de sa liberté de ton et qui tient fondamentalement à son indépendance. «Je ne serai ni du prochain groupe de la majorité, ni du prochain groupe de l’opposition», affirme-t-il. Comme cela a été le cas lors de cette législature sortante.



Demba Diop alias Diop Sy, a aussi dénoncé les tentatives des tenants du pouvoir de le réduire à zéro, par le débauchage tous azimuts de ses responsables durant la campagne. «Ils ont tout essayé mais Dieu le Tout Puissant nous a aidés», a dit Diop Sy.



Qui explique : «Notre tête de liste dans le Département de Tivaouane nous a lâché. De même que quatre autres têtes de liste, alors qu’on était en pleine campagne. On n’en a pas parlé, parce que nous avons une foi inébranlable en Dieu. La politique n’existe pas dans l’autre monde. C’est ici que nous le faisons et qu’on le veuille ou pas, c’est pour de l’intérêt».



Et Diop Sy de poursuivre : «nous avons préparé les élections de dimanche passé, mais nous n’avons pas préparé notre participation aux élections. La preuve, dans beaucoup de centres de vote, nous n’avions pas de représentants».





