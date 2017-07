Demba Seck (Joyyanti) : "Abdoul Mbaye est l'un des rares PM à avoir dit non à la caisse noire" Rédigé par leral.net le Vendredi 28 Juillet 2017 à 22:53 commentaire(s)|

Demba Seck, enseignant-chercheur, et chargé de com' de Nasru (Nouvelle alternative pour la solidarité, le rassemblement et l’unité dirigé par Moustapha Mbacké Gaindé Fatma coalisée à la coalition Joyyanti dirigé par le président Abdoul Mbaye, aborde dans ce numéro de « Réponses politiques » avec Leral TV, l’actualité du processus électoral ainsi que la perspective des élections législatives du 30 juillet prochain. Entretien…

